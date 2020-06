Le président du Kosovo, Hashim Thaci, a été inculpé de 10 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour son rôle dans le conflit du pays, dans les années 90.

Un procureur international spécial (SPO) à La Haye a allégué que Thaci et neuf autres “sont pénalement responsables de près de 100 meurtres”, d’actes de torture et de disparitions forcées.

Le tribunal a été créé pour enquêter sur les allégations de crimes commis par la partie albanaise du Kosovo pendant la guerre des années 90.

M. Thaci et l’un des accusés, le politicien kosovar Kadri Veseli ont également été accusés d’avoir cherché à “entraver et saper “le travail du SPO “dans le but de garantir qu’ils ne seront pas jugés”.

Bien que le président du pays européen ait nié cette allégation, le communiqué indique clairement que l’acte d’accusation n’a pas encore été prouvé et note également que le juge de la mise en état n’a pas encore statué sur la confirmation des charges.

L’annonce a été faite alors que Thaci était en route vers Washington DC avant une réunion de la Maison Blanche avec le président de la Serbie prévue pour samedi et négociée par Richard Grenell, l’envoyé pacifique de Donald Trump pour la paix dans les Balkans.

Trump espérait négocier un accord entre les deux pays, qui n’ont pas normalisé leurs relations depuis que le Kosovo s’est séparé de la Serbie à la suite d’une campagne de bombardement de l’OTAN.



M. Thaci est au pouvoir au Kosovo depuis la fin de la guerre – plus récemment en tant que président du Kosovo.

La guerre d’indépendance de 1998-1999 a coûté plus de 10 000 vies et n’a pris fin qu’après une campagne aérienne de l’OTAN. Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, un développement que la Serbie n’a pas encore reconnu.

