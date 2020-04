Cet été, Newcastle veut être très offensif sur le marché des transferts. Les Magpies vont se lancer à l’assaut de plusieurs cibles de choix, eux qui sont en passe d’être rachetés par PCP Capital Partners.

Actuel treizième de Premier League, Newcastle rêve de revenir sur le devant de la scène anglaise et européenne. Depuis 1927, le club du nord-est de l’Angleterre tente de remonter tout en haut de l’affiche, passant d’ailleurs de peu à côté du titre en 1996 et 1997, derrière Manchester United. À cette époque-là, NUFC comptait dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, l’Anglais Alan Shearer et le milieu offensif international tricolore David Ginola. Depuis, le club a dû se contenter d’une troisième place en 2003, et a enchaîné des périodes difficiles ponctuées par plusieurs passages en Championship. Aujourd’hui les Magpies, détenu par Mike Ashley depuis 2007, sont en passe d’être rachetés par PCP Capital Partners. Une société accompagnée par le Saudi Public Investment FUND, un fonds d’investissement saoudien contrôlé par le prince Mohammed bin Salman. Et pour tenter de faire rêver les supporters, les futurs propriétaires veulent taper fort en recrutant des joueurs de calibres internationaux à chaque ligne.

Selon nos informations, les Magpies sont entrés officiellement en contact avec le SC Napoli pour recruter le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly. Du haut de ses 28 ans, celui qui est arrivé en provenance de Genk en 2014 prend la forme d’une véritable muraille derrière. Un défenseur très complet tout aussi bon dans l’anticipation que dans les duels. Réticent par le passé, le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis est désormais ouvert à un départ de son roc défensif. Mais pour cela, il faudra au moins débourser 80 M€ pour s’attacher les services du numéro 26 napolitain. De son côté, si Koulibaly se sent bien dans son club – au point d’avoir récemment acheté un nouveau bien immobilier à Naples – il a toujours eu une attirance pour l’Angleterre. Une opportunité que les Magpies aimeraient saisir.

En attaque, Newcastle rêve de Cavani et Fekir

Alors qu’un départ était envisagé l’hiver dernier, Edinson Cavani est finalement resté au PSG pour terminer la saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant uruguayen de 33 ans n’aura pas de mal à rebondir s’il souhaite quitter le club francilien. Reste maintenant à savoir où ? Libre le 30 juin prochain, «El Matador» a été approché par un bon nombre de clubs (Atlético de Madrid, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras) mais n’a pas encore tranché sur sa future destination. Et Newcastle compte bien en profiter.

En effet, les Magpies rêvent de pouvoir enrôler le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts). Pour tenter de le convaincre, les dirigeants anglais sont prêts à lui offrir un contrat en or. Pour se reconstruire, ces derniers comptent également se tourner vers un ancien joueur du championnat de France : Nabil Fekir. Auteur d’une première saison réussie avec le Betis (7 buts, 6 passes décisives), l’ancien Lyonnais fait aujourd’hui les beaux jours du club espagnol. Adopté par les supporters sévillans, le champion du monde 2018 est l’une des cibles prioritaires pour renforcer la ligne d’attaque des Magpies. Mais comme l’a expliqué AS, les Verdiblancos ne seraient prêts à discuter qu’à partir de 50 M€ pour un joueur sous contrat jusqu’en 2023. Un montant qui ne devrait pas effrayer les investisseurs saoudiens.

