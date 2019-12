Le Ministre des Forces Armées, responsable politique de l’APR à Tambacounda, parrain de la 5e édition du festival Pencum Niani, a reçu hier, vendredi 20 Décembre 2019, la délégation du conseil départemental, dirigée par son président M. Oumar SY. Au cours de l’audience qui a duré près de deux tours d’horloge, le Ministre a eu droit à un exposé sommaire, sur les objectifs de ce festival et le point sur l’organisation. Après avoir écouté réligieusement ses hôtes du jour, le parrain de l’édition a vivement félicité le président du Conseil départemental et son équipe, qui ont réussi à imposer ce festival dans l’agenda culturel du Sénégal. Mais Me Sidiki KABA veut aller plus loin, car dira-til, “Il nous faut faire de ce festival, un festival international.” Et il faut dire que sur ce plan, les choses commencent à bouger. En effet, en plus du congo Brazzaville, la République soeur de Gambie a également confirmé sa participation au “Pencum NIANI 2019” prévu du 27 au 29 Décembre 2019, à Koumpentoum…





