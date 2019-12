Le festival ‘’Pencum NIANI’’ est décidément en phase de devenir l’un des plus grands festivals du Sénégal. En effet, pour cette 5e édition, le festival organisé par le Conseil départemental de Koumpentoum, s’internationalise avec la participation confirmée de la République du Congo Brazzaville. En plus de la République du Congo Brazzaville, le Conseil départemental de Koumpentoum, dirigé par M. Oumar SY, a également choisi la république sœur de Gambie, qui partage une histoire commune avec le NIANI comme deuxiéme pays invité d’honneur.

La 5e édition qui se tiendra les 27, 28 et 29 Décembre 2019, est placée sous le haut patronage de M. Macky SALL président de la République du Sénégal, et elle est parrainée par le Ministre des Forces Armée, responsable politique de l’APR et coordonnateur régional de BBY à Tambacounda, Me Sidiki KABA. Le thème retenu pour cette année est : «La sécurité, un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires». L’ethnie à honneur cette année, est l’ethnie Peulh et 09 activités sont prévues : Un colloque scientifique sur la culture des peulh du Niani; Des Consultations Médicales gratuites et dons de médicaments pour les personnes du 3e âge, les femmes et les enfants. ; Des Consultations gratuites du cheptel et dons de médicaments suivis d’une foire de l’élevage ; Une exposition artisanale et de produits locaux ; Une Formation des Acteurs sur l’entrepreneuriat culturel ; Des prestations de 12 ethnies suivies de La balade des masques ; Des Podiums artistiques des jeunes talents ; Une visite de sites historiques dont Payar, centre du Sénégal ; Un Gala de lutte traditionnelle. Du 27 au 29 Décembre 2019, Koumpentoum sera donc la capitale culturelle du Sénégal…