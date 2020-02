C’est l’inquiétude et la desolation totale chez les 150 chefs de famille attributaires de parcelles à usage d’habitation à la série G de Kounoune. En effet, ils sont tous sous le coup d’une expulsion de la Socabeg qui leur a assigné en justice pour avoir construit leurs maisons sur son Titre foncier. Ce que ses nombreux occupants réfutent et parlent de délibérations en bonne et due forme signé par le préfet et l’ancien président de la Délégation spéciale de Bambilor. Face à la presse hier sur le site, ses occupants interpellent les autorités. Ils disent ne vouloir pas assister à des démolitions comme c’était le cas à Tivaoune-Peul et Diamniadio. Ils invitent le chef de l’Etat à s’investir avant que le pire ne se produise. «Ils vont passer sur nos cadavres avant de démolir nos maisons. Nous avons économisé pendant des années pour acheter nos terrains et construire nos maisons. Nous ne laisserons personne détruire nos vies», avertissent ses chefs de famille.

PUBLICITÉ