Krépin Diatta: « Ce que mon père m’a dit avant le match m’a libéré »

Buteur et « Homme du match » face à la Tanzanie, Krépin Diatta a raconté les secrets de son premier match réussi en CAN avec les Lions. Le discours de son père avant le match é été déterminant.

« Je dédie mon but à mon père. Il a réussi à me requinquer et à mesurer les attentes sans me mettre la pression. Ce qu’il m’a dit avant le match m’a libéré », a-t-il confié dans un entretien avec L’Obs.

« Il m’a dit: « c’est votre premier match de Coupe d’Afrique. Mais vous avez eu la chance de disputer la CAN juniors. Vous connaissez la réalité du terrain. Il n’y a pas de nouveauté pour vous: faut jouer ce match en étant libéré et conscient de votre potentiel. Le cas échéant, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Vous avez les qualités et la force mentale pour réussir ce match. J’ai confiance en vous »

Ces mots ont décuplé ma motivation et m’ont mis à l’aise. « , a-t-il expliqué.