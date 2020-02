Krépin Diatta encense Sadio Mané. L’international sénégalais de Bruges qui, dans une interview avec SportMagazine, revenait sur son intégration en équipe nationale mais aussi sur ses relations avec Sadio Mané, a confié que ce dernier est son frère.

« Avec Mané à côté de moi, ce n’est pas difficile de me mettre en évidence en équipe nationale. C’est mon grand frère », a-t-il reconnu avant d’ajouter: « il regarde mes matches et les analyse. On se téléphone souvent, on s’échange des messages. Il dit que je me débrouille bien. Le fait qu’il soit derrière moi me donne confiance ».

L’attaquant sénégalais a aussi évoqué sa relation avec l’actuel coach des Reds devils et leur prochaine sortie en Europa League. « Je le connais bien. Il entraînait Molde quand j’y ai passé un test à l’âge de 16 ans. C’est un bon entraîneur car il voulait me garder (il rit). Mais le règlement l’en empêchait : je n’avais pas l’âge de signer un contrat. Je ne sais pas s’il me reconnaîtra mais je l’espère et je pense que oui. Si j’en ai l’occasion, j’irai le saluer et je lui parlerai de Molde, où on l’adore. Ethan (Horvath, ndlr) le connaît encore mieux car lui s’entraînait avec le noyau A », a-t-il révélé.