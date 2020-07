L’activiste et membre du mouvement Nittu Deugg, Abdou Karim Guèye dit Xrum Xax a demandé à “l’insulteur public” number one de l’Etat du Sénégal d’arrêter les insultes et mener un combat noble.

J’ai parlé avec Assane

“J’ai vu Assane Diouf en prison. On a discuté. Et puis, je lui ai conseillé d’arrêter ses insultes. On peut mener son combat de manière intelligente dans la discipline sans insulter”, a déclaré ce jeudi, l’activiste Abdou Karim Guèye, devant les journalistes, à Dakar.

Cissé Lô a fait pire

“Les Sénégalais doivent se lever pour soutenir Assane Diouf. Macky Sall l’a amené dans la chambre des gens qu’on accuse de terroriste. Ce n’est pas normal. Il partage la même chambre avec l’Imam Habib Touré, accusé de terroriste aussi. En instruction, tu fais 6 mois avant qu’on démarre les enquêtes. Je ne cautionne pas les insultes de Assane Diouf mais ce qui se passe dans nos institutions sont plus graves que les insultes de Assane Diouf”, a-t-il ajouté.

