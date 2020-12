Kujamat : Le groupe qui dicte sa loi dans le paysage musical au Sud du pays

C’est la percée d’un nouveau groupe qui va redistribuer les cartes sur l’échiquier musical sénégalais. En Casamance, le duo Kujamat, composé de Reine Isis Kuyito et Big Mo le Géant, fait parler de lui dans cette partie du pays. De leurs vrais noms Marie Rose Sagna et Mamadou Diedhiou, les artistes Reine Isis Kuyito et Big Mo le Géant sont deux virtuoses de la chanson qui ont eu chacun une carrière solo plus que prometteuse et rassurante. Leur parcours se mesure à la qualité intrinsèque de leurs différents singles à succès (Diamoral, Rest in peace Thomas, Casamance..) et les multiples prestations au Sénégal et à l’international.

Chantant dans quasiment toutes les langues du terroir (Balante, Diola, Mandingue, Créole, Anglais et français), la Reine et le Géant, se révèlent aux Sénégalais et à la face du monde en Ambassadeurs incontestés et incontestables d’une Casamance multiculturelle. Cette Casamance, certes meurtrie mais désormais réconciliée d’avec ses valeurs et résolument engagée dans la voie du développement avec en bandoulière la Paix et la culture kujamat, méconnue a tort, qui revendique légitiment son identité propre et sa dignité.

Seule contrée du Sénégal où ce sont donnés rendez-vous tous les échantillons des ethnies que compte l’Afrique occidentale, la Casamance, terre d’accueil et de Téranga, offre au groupe Kujamat un impressionnant patrimoine culturel d’une richesse et d’une variété qui n’ont d’égal que la grandeur de son génie créateur.

Après le titre à succès “Casamance”, “Ekodey” annoncé

Un génie créateur qui sommeille en chacun de ces deux dignes fils chanteurs qui promettent au public local et international un single intitule “Ekodey”, pour très bientôt. “Ekodey”, une thématique qu’ils décident de revisiter en Conseillers avertis d’une jeunesse désemparée en quête d’identité propre et de repère dans un monde en globalisation ou l’absence de repères passe pour un repère.

11/12/2020

Ils chantent dans quasiment toutes les langues du terroir

Adeptes, depuis leur tendre enfance, des musiques urbaines, le duo Kujamat a fini de convaincre les plus sceptiques de la qualité de sa production musicale laquelle tire l’essentiel de sa substance des valeurs socio-culturelles. Ces dernières qui fondent et fécondent le patrimoine culturel de la Casamance tout en jetant un pont entre sa culture et le reste du monde.

Chantant dans quasiment toutes les langues du terroir (Balante, Diola, Mandingue, Créole, Anglais et français), la Reine et le Géant, se révèlent aux Sénégalais et à la face du monde en Ambassadeurs incontestés et incontestables d’une Casamance multiculturelle. Cette Casamance, certes meurtrie mais désormais réconciliée d’avec ses valeurs et résolument engagée dans la voie du développement avec en bandoulière la Paix et la culture kujamat, méconnue a tort, qui revendique légitiment son identité propre et sa dignité.

Seule contrée du Sénégal où ce sont donnés rendez-vous tous les échantillons des ethnies que compte l’Afrique occidentale, la Casamance, terre d’accueil et de Téranga, offre au groupe Kujamat un impressionnant patrimoine culturel d’une richesse et d’une variété qui n’ont d’égal que la grandeur de son génie créateur.

Après le titre à succès “Casamance”, “Ekodey” annoncé

Un génie créateur qui sommeille en chacun de ces deux dignes fils chanteurs qui promettent au public local et international un single intitule “Ekodey”, pour très bientôt. “Ekodey”, une thématique qu’ils décident de revisiter en Conseillers avertis d’une jeunesse désemparée en quête d’identité propre et de repère dans un monde en globalisation ou l’absence de repères passe pour un repère.

Confortablement installés dans le fauteuil laissé vacant par leurs illustres “Tontons”, le groupe mythique des frères « Tourekunda », le Kujamat nous revient, après le succès particulièrement retentissant de leur chanson-culte « Casamance », avec un single aux sonorités nées d’un savant dosage entre traditions séculaires des griots du terroir et les genres musicaux qui ont influencé leur style respectif.

Un style musical qui renseigne sur la personnalité du KUJAMAT et décline son ardent désir de progrès et de conquête du monde intelligemment traduit dans son cri de guerre “Etek Ediaw” que martèle a souhaité Le Géant sous le regard vigilant des membres de l’encadrement DIAMORA.

`