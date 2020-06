Publicité

« Je me réveille pour voir ça…. Je pensais pourtant que ce site (Forbes) était réputé. Tout ce que je vois, c’est un certain nombre de déclarations inexactes et hypothèses non prouvées. Je n’ai jamais demandé à figurer dans ce classement ni même essayé d’y être ! Jamais !

Vous pensez que j’ai créé des déclarations de revenus falsifiées, mais vous en avez la preuve ? Ou alors c’est vous qui pensez qu’elles sont falsifiées ? Parce que c’est ce que je lis. Je suis bénie tous les ans ! J’ai une magnifique petite-fille et j’ai une entreprise prospère et je vais très bien » , a-t-elle écrit sur Twitter.

Crédit photo: barbanews