La BBC présente ses excuses après avoir proféré des injures à l’encontre de la religion islamique

La BBC a présenté ses excuses et modifié une scène du documentaire Panorama de Stacey Dooley dans laquelle elle qualifiait un geste de prière musulmane de « salut de l’EI ».

Le programme, qui doit être diffusé sur BBC One ce soir, montre le gagnant de Strictly Come Dancing visitant des camps dans le nord de la Syrie et parlant à des femmes qui ont quitté leur pays pour rejoindre l’État islamique.

Dans une scène, Mme Dooley, âgée de 32 ans, a déclaré dans une voix off scénarisée qu’alors qu’elle quittait le camp de réfugiés d’al-Hawl avec son équipe, ils « ont vu des femmes lever leur index dans un salut de l’EI ».

Toutefois, ledit geste est utilisé comme un symbole du Tawhid, la croyance en l’unicité de Dieu – bien qu’il ait été coopté par les partisans de l’EI.

Le groupe de surveillance Tell Mama a tweeté: « le Tawhid (Tawheed) est la doctrine qui définit l’islam, démontrant l’unicité d’Allah (Dieu). Réduire un concept aussi fondamental et important à un simple « salut de l’EI » est totalement faux, ignorant et dommageable. »

Il a ajouté: « Cela démontre encore une fois l’importance de la représentation des musulmans dans les médias et, plus largement, de l’amélioration de l’alphabétisation religieuse.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « Nous avons décrit à tort le geste des femmes filmées dans un camp de détention contrôlé par les Kurdes dans le nord de la Syrie comme un ‘salut de l’EI’. »

« Bien que l’EI ait tenté de l’adopter pour ses propres objectifs de propagande, il aurait dû être clair, pour des raisons de précision, que de nombreuses personnes de religion musulmane utilisent ce geste pour signifier l’unicité d’Allah. »

« Nous nous excusons pour cette erreur et avons supprimé cette description de la séquence. »

Le camp de réfugiés d’Al-Hawl, près de la frontière irakienne, abrite quelque 70 000 personnes déplacées. C’est là que Shamima Begum, épouse de l’EI âgée de 19 ans, a été découverte par un journaliste britannique.

La BBC a également édité un extrait vidéo et retiré de iPlayer l’édition du 4 août de News At Ten, car elles contenaient toutes deux la description.

Elle intervient après que Mme Dooley ait déclaré que les combattants britanniques du groupe État islamique opérant en Syrie sont « aux prises avec leur identité » et leur « appartenance. »

S’exprimant lundi sur le podcast BBC Radio 5 Live du promoteur de boxe Eddie Hearn, la réalisatrice de documentaires a déclaré avoir compris pourquoi les pays hésitaient à laisser ces femmes rentrer.

Elle a déclaré: « Je pense que c’est à propos de, et je ne suis pas un expert, la lutte identitaire … et je pense qu’il s’agit d’un besoin d’appartenance et de représentativité, peut-être. »

« Je ne fais que spéculer, mais il y a quelques Britanniques là-bas. »

« Nos pays hésitent à accueillir de nouveau certaines de ces personnes et je comprends pourquoi les gens hésitent parce que nous ne savons pas quoi faire d’eux et s’ils constituent une menace, comment la gérerons-nous? »

Les représentants de Mme Dooley ont été contactés pour des commentaires.