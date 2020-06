Joueur du Marbella FC (3e division espagnole) depuis cet hiver, Esteban Granero en est donc à son cinquième club en Espagne (il a aussi joué à QPR en Angleterre). Et le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 32 ans a surtout joué au Real Madrid, son club formateur. Au sein de la Casa Blanca (2009-2012 en équipe première), le natif de Madrid a connu un certain Cristiano Ronaldo, ou encore des joueurs comme Raul ou Sergio Ramos. Interrogé par Goal, il est donc revenu sur cette époque spéciale : «l’été où je suis arrivé au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso et Benzema sont aussi venus. Il y avait déjà des légendes dans l’équipe comme Raul, Guti et Sergio Ramos. J’étais dans le onze de départ presque à chaque match, c’était donc un rêve. Il fallait être à 100% pour faire partie de cette équipe fantastique.»

Mais Estebran Granero a surtout été impressionné par CR7, et en a donc profité pour faire l’éloge de ce dernier. «Ronaldo venait de signer au Real Madrid et je l’ai rejoint un mois et demi plus tard. Je m’entraînais avec lui, puis je jouais avec lui. Il a eu un impact énorme au cours de ses dix ans de carrière au club. Son impact en termes de performance et de leadership a été énorme. (…) Je ne peux mentionner que deux joueurs comparables avant lui : Raul et Di Stefano. Et je pense qu’il est avec eux l’une des plus importantes légendes que nous ayons eues», a ajouté l’Espagnol.