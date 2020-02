La campagne du président Donald Trump et son parti ont levé 1 million de dollars (775 000 £) par jour en ligne tous les jours pendant 10 jours avant son acquittement, a déclaré la présidente républicaine.

Les contributions ont totalisé 17 millions de dollars pendant cette période, selon Ronna McDaniel du parti national républicain.

La nouvelle de la collecte de fonds intervient à la veille du vote primaire du New Hampshire.

Les démocrates sont dans un concours houleux pour avoir une chance d’affronter M. Trump.

Les électeurs de l’État de la Nouvelle-Angleterre voteront mardi pour leur candidat, mais le champ fracturé des démocrates a du mal à lever les mêmes fonds que le président sortant.

Bien qu’il soit certain de remporter la primaire républicaine, M. Trump organise un rassemblement dans le New Hampshire lundi. L’État a voté démocrate en 2016 par la plus mince des marges, 0,3%.

Mme McDaniel a suggéré qu’un procès de mise en accusation conflictuel avait alimenté un plus grand soutien pour M. Trump.

“Nous avons déjà 500 000 volontaires formés et activés”, a-t-elle tweeté. “La tromperie des démocrates nous aide à développer encore plus notre armée populaire!”

Le Comité national républicain (RNC) avait précédemment déclaré que 117 millions de dollars de collecte de fonds en ligne avaient été collectés depuis le 24 septembre, lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait lancé le processus de destitution.

Pendant ce temps, la bataille entre les espoirs présidentiels démocrates américains s’est réchauffée après le chaos du caucus de l’Iowa la semaine dernière.

Pete Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, âgé de 38 ans, est devenu le sujet le plus surveillé après sa première place surprise dans l’Iowa.

Le succès de M. Buttigieg a suscité des critiques de la part de ses rivaux. Le week-end, Joe Biden a partagé une vidéo se moquant du record de M. Buttigieg en tant que maire de South Bend, Indiana.