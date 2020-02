La proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, d’organiser la CAN tous les 4 ans fait réagir les légendes du football du continent Africain. Le double ballon d’or africain Drogba est partant pour ce changement qui, selon lui, augmenterait la saveur de la compétition.

« Cela peut être une bonne chose parce que cela donnerait une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté », a confié l’ancienne gloire ivoirienne (41 ans) à AFP, de passage à Paris dans le cadre d’une formation avec l’UEFA et le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges.

Des mesures pour l’essor du football africain

Samedi à Rabat (Maroc), le président de la Fifa Gianni Infantino a présenté plusieurs mesures pour accroître la compétitivité du football africain, en conclusion de la mission de six mois de supervision du fonctionnement de la Confédération africaine (CAF). Dans ce cadre, il propose l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans au lieu de deux actuellement.

« Bien sûr, à condition que les revenus qu’on perd soient compensés. On s’occupe de ça et, si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus de la CAN mais on va les multiplier par 4 ou par 6 en présentant un produit pas seulement à l’Afrique mais au monde », a exposé M. Infantino devant les dirigeants du foot africain.