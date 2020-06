A l’origine, des femmes de l’Égypte ancienne portaient des bracelets aux pieds, tout comme en raffolent les Indiennes de nos jours portant des chaînes sur pieds nus et des bagues aux orteils. Cependant, la signification diffère à travers les âges. Si en Inde, il s’agit d’une tradition et que toutes les femmes du pays sont autorisées à porter des bracelets de cheville, dans l’Égypte ancienne la signification est peu honorable.Ces bijoux aux pieds avaient pour objectif de catégoriser les femmes de mauvaise vie; le nombre de bracelet traduisant le nombre d’amants. Il faut toutefois convenir que la forme, la disposition et la matière de ces parures permettent de déterminer le statut matrimonial de celle qui les porte.

Selon les cultures

L’Afrique dispose d’une multitude de cultures, dans lesquelles le port des chaînes aux pieds n’est pas une interdiction encore moins un signe de stigmatisation. Et dans certaines communautés, aussi bien les hommes que les femmes peuvent porter des chaînes aux pieds.

Par exemple chez les Peuhls et les Wolofs, le nombre de bracelets aux pieds traduit la richesse de la famille. Ainsi, beaucoup de chaînes aux pieds signifient que la femme vient d’une famille riche. Par contre, chez les Sénoufos, au Nord de la Côte d’Ivoire ne mettent des parures aux pieds, que lors des cérémonies initiatiques, à l’occasion des fêtes ou durant des funérailles. Au Burkina Faso ou au Congo, le fiancé est obligé d’offrir plusieurs paires de bracelets de cheville à sa bien-aimée avant de songer au mariage. Ces bracelets font également partie des éléments demandés pour la dot.

En ce qui concerne la matière utilisée pour la fabrication de ces bijoux, l’on utilise l’or, l’argent, le bronze, l’acier inoxydable. La vulgarisation de la mode amène à confectionner des bracelets de cheville en plastique, laine, perles, coquillage avec une panoplie de combinaisons et de modèles.

Chic chic, mais pas toujours…

Les chaînes aux pieds mettent en exergue vos pieds et sont synonymes d’une forte charge esthétique mais aussi érotique. Relevant votre sensualité, ces bracelets risquent parfois de traduire une image que vous n’avez peut-être pas.

Très chics, les bracelets aux pieds ne font pas toujours bonne presse. Comme dans l’ancienne Égypte ils continuent d’être une marque de prostitution et symbole de libertinage. Les l********s et les bisexuelles l’utilisent pour émettre un signal d’attirance ou de disponibilité.

Alors ne vous étonnez pas si vous voyez une femme vous draguer dans un bar ou dans rue; elle n’aura fait que répondre à votre appel!

