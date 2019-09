Samba Diabaré Samb n’est plus. Le griot et virtuose du « Xalam » (musique traditionnelle) est décédé cette nuit à son domicile aux HLM à Dakar à l’âge de 95 ans. Il s’est fait connaitre du grand public à travers la télévision nationale ( RTS) où il animait « Xew xew dem », une émission qui retrace l’histoire du Sénégal et ses grands hommes.

Leral présente ses condoléances à la famille éplorée.