En 2019, elle avait déjà abandonné son poste de DJette dans Touche pas à mon poste, pour rejoindre la table des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Après 2 mois de confinement, Kelly Vedovelli ajoute une nouvelle corde à son arc ! La jeune et jolie blonde se lance un défi de taille… dans la grande distribution ! A la rentrée prochaine, les écoliers pourront s’offrir ses bons mots dans un agenda préparé entièrement par ses soins !

Après des mois à travailler en secret…

Une idée très maligne qu’elle a annoncé ce 1er juin, en partageant une publicité de cet ouvrage pop sur Instagram. Sous le clip qui la montre en plein shooting photo sexy, elle a commenté : “cela fait plusieurs mois, 6 environ que j’ai commencé cette aventure. Après des mois à travailler en secret en pensant à vous tous les jours, J’ai le plaisir de vous annoncer que mon Agenda scolaire 2020/2021 est enfin disponible en précommande”.

L’ouvrage sera disponible dès le 11 juillet et la star de télé espère de “tout coeur que (son) travail vous plaira”, dit-elle sur la Toile. Elle promet également “des dizaines de photos inédites, des centaines de moods écrits par (ses) soins”, expliquant d’ailleurs que c’est “réellement” elle qui a écrit “et avec le coeur”. Le tout, dit-elle “pour vous accompagner au plus près tout au long de votre année”. Et “bien sur pleins de surprises”, assure-t-elle aussi.

Rendez-vous le 11 juillet

Outre la prise de devoirs et de rendez-vous, les fanzouzes pourront également se servir de cet agenda comme d’un “journal intime où l’on vient répertorier les faits marquants de ses journées, tout au long de l’année” explique le site de la Fnac. Une pratique que tout le monde connaît déjà bien sur les bancs de l’école.

Une belle opportunité pour (le compte en banque de) cette ambitieuse. On rappelle que Kelly Vedovelli s’est fait connaître en apparaissant dans le clip de Maître Gims “Bella” et s’est récemment vu proposer de renouer avec ses talents d’actrice… D’après ses récentes déclarations, pendant le confinement, on lui aurait envoyé le script d’un film en préparation pour Netflix où elle devait tenir le rôle “d’une fille un peu olé-olé“. La bombe de 30 ans a préféré décliner.

F.A

