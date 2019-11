« Sénégal: Le pouvoir des Mourides« . C’est le titre d’un site allemand, oe1.orf.at, qui rend compte à la communauté allemande de la célébration du dernier Magal de Touba, et par ricochet, l’influence de la communauté mourid

Une communauté influente

« Les Mourides sont une communauté soufie extrêmement influente sur le plan économique et social au Sénégal. Ils dominent des secteurs économiques entiers, tels que les transports. Les présidents sénégalais se rendent régulièrement à Touba, la deuxième plus grande agglomération du pays, la capitale du mouridisme, pour le Grand Magal.

Veiller sur les interdit du Khalife

L’alcool et le tabac sont strictement interdits ici, les femmes en pantalon ne sont pas les bienvenues, les gardiens de la morale (Ndlr: Safinatoul Aman, une structure de sentinelle) veillent au grain. Mais les Mourides n’ont rien à voir avec l’extrémisme islamique.

Mourides en Europe

Trois à cinq millions de personnes, soit environ 30% des musulmans de ce pays d’Afrique de l’Ouest, sont adeptes de la confrérie mouride. Qui est maintenant largement répandue en Europe en raison de la migration de main-d’œuvre ».

mourides – La communauté Mouride vue d’Allemagne