La CRA de Thiès en deuil, l’arbitre Moustapha Diop et son fils nous ont quittés tragiquement

Un tragique accident dans les eaux du Fleuve Sénégal a plongé le quartier Cité Senghor de Thiès et le monde sportif, dans la tristesse et la douleur. En effet l’arbitre de football Moustapha Diop, par ailleurs Maître d’Education physique et sportive à Khombole, a péri lors de ce drame, avec son fils Pape Amadou. Les faits ont eu lieu à Gaya, un terroir où se rendait chaque année Moustapha Diop, pour les besoins du Gamou annuel. Et à la fin du match entre le Sénégal et l’Algérie, Tapha comme l’appelaient les intimes, a quitté le domicile d’accueil, en compagnie de son fils, pour aller rendre visite à des parents de l’autre côté du fleuve. Mais l’irréparable s’est produit avec le chavirement de la pirogue. Aux dernières nouvelles, les corps ont été retrouvés. La rédaction de thies24 présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à toute la famille sportive

