Le coût humain de l’épidémie de coronavirus en Chine est tragique, croissant et déjà évident. Le coût pour les entreprises du monde entier pourrait également devenir grave au cours des prochaines semaines.

Les fabricants du monde entier dépendent désormais des pièces en provenance de Chine pour maintenir leurs propres chaînes d’approvisionnement. Les experts craignent que les usines du monde entier ne s’arrêtent si de nombreuses usines en Chine restent fermées la semaine prochaine.

Les usines automobiles pourraient être parmi les premières à ressentir l’impact. C’est à cause de la taille massive de l’industrie chinoise des pièces automobiles et du fait que vous ne pouvez pas construire une voiture avec seulement 99% de ses pièces.

“Il suffit d’une seule pièce manquante pour arrêter une ligne”, a déclaré Mike Dunne, consultant auprès de l’industrie automobile en Asie et ancien chef des opérations de GM en Indonésie.

Il a dit qu’il y a eu de nombreux exemples dans le passé où des problèmes comme un incendie ou une catastrophe naturelle fermant une usine à un seul fournisseur peuvent affecter les usines automobiles du monde entier. Cela pourrait être bien pire en fonction de l’ampleur de l’arrêt des usines en raison du virus.

La Chine est un important fournisseur de pièces pour les usines automobiles du monde entier – expédiant près de 35 milliards de dollars de pièces en 2018, selon les données de l’ONU. Environ 20 milliards de dollars de pièces chinoises ont été exportées aux États-Unis seulement en 2018, selon l’Administration du commerce international du Département du commerce. Bien que certaines de ces pièces soient vendues dans des magasins de pièces détachées automobiles, un grand pourcentage d’entre elles sont destinées à des chaînes de montage et sont destinées à la construction de voitures.

Et les experts disent que les pièces à risque sont probablement plus importantes que cela, car de nombreuses pièces chinoises, des puces informatiques aux vis et boulons, ne sont pas classées simplement comme des pièces automobiles de la même manière qu’un pare-chocs ou un piston de moteur est classé de cette façon. De plus, les pièces chinoises finissent souvent par être utilisées dans des pièces automobiles fabriquées dans d’autres pays.