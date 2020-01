En effet,

l’affront a été lavé par l’armée iranienne et je pense que les choses vont s’en arrêter là pour les raisons suivantes :

1) les États-Unis ont confirmé les frappes (12 à 17 missiles) contre leurs bases situées en Irak mais ont évité de donner un caractère gravissime médiatique à cette riposte de Téhéran !

Malgré l’annonce iranienne de 80 morts, les yankees eux ont tout intérêt à ne pas parler de victimes de leur côté en tout cas !

– Cette volonté de la maison Blanche de minimiser la vengeance iranienne vise à calmer la polémique née de l’erreur grossière qui est retournée contre Trump himself qualifié d’irresponsable par ses adversaires.

– c’est aussi un signe et un souci d’apaisement afin de contenir et limiter donc les dégâts provoqués à l’intérieur.

2) les armées des Émirats Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite subissent chaque jour des pertes énormes humaines et matérielles dans la guerre au Yémen voisin, allié de l’Iran !

Or Téhéran a carrément fait savoir qu’en cas de guerre avec les USA il va attaquer les pays qui servent de base militaire à Washington. Et les pays en question sont l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont à portée de canon de l’armée iranienne.

Ces pays-là, décimés par les houtis qui les malmènent sont effrayés par la perspective non préparée d’affronter les missiles Iraniens et font pression sur Trump, le mettant en garde d’éviter une guerre totale qui pourrait les fourrer dans le brasier. Le correspondant de la BBC à Amman évoque la menace de l’émirat de chasser à son tour l’armée américaine de son territoire si jamais ils devaient entrer en guerre avec Téhéran en utilisant leur territoire.

Les pauvres Émirats ne peuvent pas il est vrai se permettre d’ouvrir un deuxième front alors que déjà ils manœuvrent pour une repli de leurs troupes présentes au Yémen à cause justement des pertes énormes qu’ils y subissent et des désertions massives de leurs soldats et mercenaires étrangers notamment. Le nouveau président soudanais a d’ailleurs commencé à rapatrier son contingent de 10.000 soldats du Yémen depuis fin décembre dernier.

3) Toujours aux USA, l’attaque préélectorale contre l’Iran s’est transformée en une catastrophe pour Trump qui voulait simplement titiller Téhéran pour des raisons électorales mais ne s’attendait pas à une riposte frontale alors que la présidente des démocrates Mme Nancy Pelosi et beaucoup de congressmen inconsolables ont dénoncé l’initiative du candidat Trump d’attaquer l’Iran sans les y avoir associé

Il est inconcevable d’imaginer les USA aller en guerre sans la bénédiction du congrès. Or l’attaque américaine contre Soleimani est qualifiée d’acte de guerre.

À côté de ceux-là, les médias comme Washington post hostiles au locataire de la maison Blanche réclament des preuves, mettant en doute les raisons avancées par Trump pour avoir assassiné le général Qassem et exploitant à fond l’irresponsabilité de Trump qui a abouti à l’expulsion des soldats US d’Irak.

l’Iran non plus -com je le disais- n’a pas intérêt à affronter frontalement l’Amérique. Surtout qu’elle a gagné assez dans cette opération.

En définitive, on peut assurément espérer que la situation militaire va en rester là et que la diplomatie va prendre le dessus !

Et tant mieux pour l’Iran et pour tous les citoyens du monde épris de justice et hostiles à l’impérialisme !

À mon humble avis daal !