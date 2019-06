La dame retrouvée sans vie au marché de Ouakam finalement identifiée (photo)

Il y a de cela plus d’un mois, un corps sans vie d’une dame était découvert nu au marché de Ouakam. En état de décomposition très avancée, il était difficile pour les gendarmes d’identifier la victime. C’est désormais chose faite.

Une enquête a été ouverte pour tenter de percer le mystère de cette femme tuée et abandonnée sur la terrasse d’un marché. Un mois plus tard, on a su que l’inconnue du marché de Ouakam s’appelait Amy Diouf.

De fil en aiguille, les enquêteurs ont pu localiser sa famille qui était restée sans nouvelles d’elle, renseigne senedirect. Native de Mbour, la défunte était installée à Dakar depuis quelques années où elle travaillait et satisfaisait aux besoins de ses proches.