Les équipes du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique dirigées par le Colonel Maguette Mbaye, Directeur de la Lutte contre les Encombrements et le Directeur Général du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique, Oumar Ba, ont procédé à des opérations de lutte contre l’encombrement animal, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril.