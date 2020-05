Le vendredi 22 mai 2020, la responsable des femmes de l’APR en France, Mme Sokhna Awa Diop MBacké accompagnée de Mr Malick Gaye, ont déposé un montant de 4 095 000 fcfa au ministre des finances, de la part de l’ APR de France La DSE France remercie Mme Awa Diop MBacke et Mr Malick Gaye de leur disponibilité et d’avoir bien accepté de représenter les militants de France lors de cette cérémonie.Cette somme a été obtenue grâce à la mobilisation des militants et des sections de l’APR en France.Au nom de la DSE France, soyez remerciés de votre générosité et de votre contribution à l’effort national.