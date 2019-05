La face cachée de Marie Rose Sagna: Deux singles enregistrés en 02 jours, volet social, ISIS ISIS de son nom d’artiste surprend son monde.

La rédaction de vipeoples est partie à la découverte de cette belle Sénégalaise originaire de la verte Casamance établie en Suisse, Marie Rose Sagna, une passionnée de la musique, qui oeuvre aussi beaucoup dans le social envers les enfants de la rue.

1) Qui est Marie Rose

Je suis sénégalaise originaire de la Casamance.

J’ai eu la chance de pouvoir venir en Suisse au début des années 1998.

Présentement je vis avec ma famille près de Lausanne sur la Riviera vaudoise.

Je suis Assistante Chirurgicale dans un hôpital de la place de ce beau pays paisible et pendant mon temps de loisir je m’adonne à la musique passion d’enfance qui s’est ressurgit naturellement à une certaine maturité de ma vie sociale.

2) Quel est ton Parcours professionnel

J’ai à mon actif un diplôme d’hôtesse de l’air obtenu suite à une formation subie dans ce domaine après mon arrivée en Suisse, puis pour plus de compétitivité sur le marché j’ai effectué une formation en infirmerie spécialité qui se trouve être actuellement mon principal métier.

J’ai toujours adoré chanter depuis mon tendre enfance c’est pourquoi j’ai intégré la chorale où j’ai appris les éléments basiques de la musique. Ce qui m’a forgé à nourrir cette passion.

Bref Aujourd’hui je me suis relancé dans la musique pour assouvir ma soif de jeunesse et rattrapé le temps perdu et cette fois ci j’ai été pragmatique par la réalisation de 2 singles effectués avec Milkman lors d’un récent séjour au Sénégal.

3) Pourquoi tu es à Genève ?

Je ne vis pas exactement à Genève mais je me trouve dans une localité urbaine sur la Riviera vaudoise près de Lausanne.

4) D’où t’es venu l’idée de faire de la musique ?

Depuis mon jeune âge j’aimais chanté ce qui m’a motivé à intégrer à l’époque la chorale au Sénégal pour développer ce talent naturel. La musique fait partie de moi c’est quelque chose qui m’est inné.

C’est une passion qui as toujours demeurée et j’ai envie de la réactivée récemment.

4) D’où t’es venu l’idée de faire de la musique ?

Depuis mon jeune âge j’aimais chanté ce qui m’a motivé à intégrer à l’époque la chorale au Sénégal pour développer ce talent naturel. La musique fait partie de moi c’est quelque chose qui m’est inné.

C’est une passion qui as toujours demeurée et j’ai envie de la réactivée récemment.

5) Quel type de musique chantez vous?

Pour le moment je m’intéresse surtout à l’afro-beat.

A travers cet art mon but c’est de faire passer un message, à décrire la vie de tous les jours en Casamance particulièrement les coutumes, les croyances et à encourager la paix entre les hommes outre je suis fière de chanter en diola, la langue qui a bercé toute mon enfance.

6) Comment trouvez vous le mbalax?

C’est une musique que j’écoute bien néanmoins je vois qu’il a évolué avec les nouveaux artistes.

7) Qui est ton idole dans la musique sénégalaise ?

Je n’ai pas vraiment d’idole au Sénégal, je m’inspire plutôt d’artiste comme Ebony ou Nayanka Bell…

8) Fairiez vous des featuring avec des artistes européens ?

C’est encore un peu prématuré d’y penser mais il y aura peut être des opportunités…

9) Que penses tu de Wally Seck, Pape Diouf et Viviane

Ceux sont des artistes que je respecte beaucoup je ne connais pas assez Titi pour pouvoir m’exprimer à son sujet. Mon souhait c’est de les voir un jour en duo Wally et Pape, puis Viviane et Titi aussi….

10) Qui finance la fondation Marie Rose Sagna ?

La fondation a été lancée il y a deux ans de cela.

Entièrement financée par ma personne c’est une fondation bien structurée ayant des représentants dans plusieurs contrées du pays. Avec la fondation nous avons mené beaucoup d’actions caritatives à l’endroit des enfants talibes. Nous sollicitons à cet effet l’appui des ONG et autres donateurs philanthropiques pour élargir le programme de la fondation à l’égard des enfants démunis.