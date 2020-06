Triste nouvelle ! La grande faucheuse vient encore de frapper au sein de nos familles religieuses. Serigne Dame Diouf, plus connu sous le nom de Serigne Dame « Ngathie » est décédé, tôt dans la matinée de ce samedi 27 Juin 20202 à Touba Gniby Lambaye (Dép. Kaffrine) où il tenait d’immenses exploitations agricoles.

Fils de Serigne Thierno Diouf Lambaye Ibn Serigne Aliou Diouf Lambaye, un des plus illustres « Cheikh » de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Fondateur du Mouridisme, dans le Baol. Il avait environ une soixantaine d’année et était décrit comme un marabout très pieux, détaché aux biens de ce bas-monde, travailleur et toujours sur la brèche pour servir l’Islam et le Mouridisme.

Selon nos sources, il sera inhumé au cimetière « Bakhya » de la Ville Sainte de Touba.

Nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos plus sincères condoléances au Khalife de Serigne Thierno Diouf Lambaye, Serigne Abdoulaye Diouf, à toute la famille de Serigne Cheikh Aliou Diouf Lambaye, à la communauté mouride et à toute la « Oumah » islamique.

Ibrahima NGOM