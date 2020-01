« Aucun mot ne peut décrire notre douleur. » Elle a malgré tout essayé de les trouver, ces mots, pour rendre hommage à son « mari adoré Kobe » et à leur « douce fille Gianna », tués ce dimanche dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles. Vanessa Bryant a publié une photo de famille radieuse, d’elle et de Kobe avec leurs quatre filles sur Instagram, mercredi soir.

La femme de l’ancienne star des Lakers remercie « les millions de personnes qui nous ont fait part de leur amour et de leur soutien ». Elle adresse également ses condoléances aux familles des neuf personnes qui ont trouvé la mort dans l’accident d’hélicoptère : « Nous partageons leur d’une intimement. » Elle lance un appel aux dons organisé via la fondation du couple pour venir en aide aux familles touchées par cette tragédie.

Pas de précision sur une éventuelle cérémonie d’hommage

« Imaginer notre vie sans eux est impossible. Mais on se réveille chaque jour et on essaie de tenir le choc car Kobe et notre fille Gigi nous guident. Notre amour pour eux est infini », écrit celle qui n’avait que 17 ans quand elle a épousé Kobe Bryant.

Y aura-t-il une cérémonie d’hommage publique pour celui qui a passé 20 saisons sous le maillot des Lakers, remportant cinq titres NBA ? Vanessa Bryant ne donne pas de précision, demandant aux fans de respecter leur vie privée pour le moment. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a indiqué que la ville se tenait prête au besoin. Plusieurs lieux sont évoqués, notamment le Staples Center, où des milliers d’Angelinos et de touristes continuent d’affluer, ou le Coliseum, un stade qui peut accueillir 77.000 personnes. En attendant, les Lakers devraient honorer l’ancien champion vendredi soir, lors du match contre Portland.