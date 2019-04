La femme de Sidy Lamine dément Ahmed Khalifa : “Sidy meussoul”

Après la démolition opérée nuitamment par Ahmed Khalifa Niass et sa soeur Salma sur la demeure de leur défunt frère, démolition infirmée par le premier nommé, le tollé ne s’est pas estompé à Léona Niassene. Pis, une plainte pour voix de faits et violation de domicile a été déposée par la famille.

Cheikh Omar Diop, beau-fils de Sidi Lamine, témoigne qu’»Ahmed et sa soeur Salma sont venus nuitamment démolir la maison alors que celle ci est toujours au nom de Mame Khalifa et que Sidi Lamine a toujours refusé de vendre sa part qui lui revenait de droit, il y avait logé sa femme mais depuis sa mort Ahmed n’a cessé de harceler ceux qui y habitent».

Amy Niang Niass, fille de Sidi Lamine ajoute que «quand ils sont venus, ma mère Rokhy dormait à l’intérieur de la maison, malgré cela ils n’ont pas hésité à demander à leurs hommes de main de monter sur le toit et de démonter les tuiles. C’est alors que j’ai fait sortir ma mère.»

Pour la femme du défunt président directeur général de Walf, «mon mari est décédé le mardi, c’est le mercredi que Ahmed Khalifa a commencé à parler de maison et d’argent. Nous lui avons répondu que l’être cher qu’on avait perdu valait plus que tout. Mon mari Sidi n’a jamais voulu vendre sa part, et ça tous les notables de Léona Niassene peuvent le témoigner».

