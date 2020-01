Au courant du mois de décembre, Seneweb relatait la découverte macabre d’un corps sans vie d’une femme non identifiée.

On en sait un peu plus, il s’agit de Fatou Ndao, originaire de Kaolack, précisément dans le village de Dya.

Pour rappel, le mercredi 25 décembre 2019, les éléments de la caserne de sapeurs-pompiers de Saly avaient été informés de la présence d’un corps sans vie dans les sous bois à hauteur de l’école française.

La dépouille a été remise aux parents qui ont procédé à son inhumation. L’enquête suit son cours.