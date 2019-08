Carmen Sama, la fiancée d’Arafat est dévastée par le décès de son compagnon et ne parvient pas à s’en remettre. Elle aurait même tenté de se suicider. Le roi de yôrô gang s’est éteint à la Polyclinique des Deux-Plateaux (Cocody) des suites d’un accident de moto. Des amis, des hommes politiques, des artistes… ont adressé en série leurs messages d’amour et d’hommages à l’endroit du défunt.

Carmen Sama, sa campagne qu’il a dotée en décembre 2018, qui est plus qu’inconsolable aurait tenté de se suicider mardi, selon plusieurs sources proches.

Selon les informations de plusieurs sites ivoiriens, Carmen Sama a été surprise en train de boire de l’ eau de javel. N’eut été la vigilance de ses proches, le pire aurait pu arriver.

L’artiste est mort des suites de ses blessures après un grave accident de la route, survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d’Ivoire. Le chanteur, inconscient, a été rapidement pris en charge et admis en soins intensifs. Il n’a malheureusement pas survécu.

DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, né le 26 janvier 1986 à Yopougon, est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands chanteurs d’Afrique et un ambassadeur du coupé-décalé

Senego