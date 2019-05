La fille de 15 ans avoue : “au début de la relation, je lui ai offert 1 million, je lui ai envoyé les photos”

A quelques semaines des anticipés de philosophie, l’élève en classe de Terminale à l’école Lucie Le Clerc, Mouhamadou Moustapha Falilou Tall, a échappé à une condamnation alors que le procureur avait requis 3 ans de prison ferme. Heureusement pour lui, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, où il comparaissait hier pour détention d’images à caractère pornographique, tentative d’extorsion de fonds et détournement de mineure, lui a infligé 2 ans de prison assortis du sursis. Ce prévenu de 21 ans a soutiré à son ex-copine de 15 ans M.C. Kaint la somme de 4 millions, deux IPhone et des bijoux en or, sous la menace de publier sur le net ses photos n;es qu’il détenait.

Une relation amoureuse nouée il y a environ 3 ans entre deux jeunes et qui a fini par se briser, c’est ce qui a atterri hier devant la barre des flagrants délits de Dakar. Parce que le garçon de 21 ans, Mouhamadou Moustapha Falilou Tall et sa copine de 15 ans, M.C. Kaint, ont révélé au public les sombres dessous que cachait leur amourette. En effet, en 2015, la gamine, alors âgée de 13 ans, étudiait ainsi que son amant à l’école Lucie Le Clerc. Ils avaient noué une idylle qui a duré 3 ans. Alors qu’ils filaient le parfait amour, la fillette lui avait envoyé des photos d’elle toute n,e. Malheureusement, ce dernier a conservé l’une des photos dans son portable. Ce, en attendant le moment opportun pour s’en servir contre elle. Au cours de cette relation, M.C. Kaint offrait des sommes d’argent et d’autres cadeaux à son copain. On ne sait pour quelle raison, mais ils ont fini par se séparer.

La fille se plie aux menaces de Mouhamadou Moustapha Falilou Tall

Au lieu de passer à autre chose, Mouhamadou Moustapha Falilou Tall a eu une idée machiavélique. Il a alors commencé à menacer son ex-copine de publier ses photos obscènes sur les réseaux sociaux, si elle ne lui remettait pas de l’argent. Et dans ses messages menaçants, le mis en cause lui donnait un ultimatum de 30 minutes pour qu’elle s’exécute. Ainsi, prise de peur et craignant toujours que son ex mette à exécution ses menaces, elle se mettait à lui remettre de l’argent. Pis, M.C. Kaint a volé 2 IPhone chez elle et les a remis à l’amant. C’est ainsi que la famille l’a appris. Interrogée, elle passe à table et révèle à ses parents le chantage dont elle faisait l’objet. Pour arrêter ce chantage, le père de la fille, Diaraf Kaint, ainsi que l’oncle de la victime lui tendent un piège. Mouhamadou Moustapha Falilou Tall mord à l’hameçon et au moment de récupérer le montant de 400.000 F que son ex devait lui verser, il a été alpagué par les éléments enquêteurs.

Moustapha Tall : «elle m’a offert les bijoux en or et les téléphones IPhone, 1 million et d’autres cadeaux de son propre gré»

Inculpé pour détention d’images à caractère phonographique, détournement de mineure et extorsion de fonds, il a comparu hier devant la barre des flagrants délits de Dakar, où il a nié avoir menacé la fillette. Et pourtant, il l’avait reconnu lors de son audition préliminaire à la police. Elève en classe de Terminale, le prévenu a donné sa version des faits. «Je reconnais avoir reçu des bijoux en or et des téléphones IPhone qu’elle m’a offerts de son propre gré», lâche-t-il d’emblée. Et de poursuivre : «je n’ai reçu qu’1 million de sa part, qu’elle m’a offert et c’était en 2017. Et tous les biens que j’ai reçus de sa part, elle me les a remis dans le cadre de notre relation amoureuse.

Le prévenu : «Elle m’a envoyé ces photos n,e pour m’inciter à entretenir des r^pports s,xuels avec elle»

En ce qui concerne les photos, elle m’en avait envoyé beaucoup et j’en ai gardé une seule», lâche-t-il. Sans sourciller, il revient sur les clichés nus qu’il aurait reçus. «Elle m’a envoyé ces photos n;e pour m’inciter à entretenir des rapports s;xuels avec elle. Et sachant qu’elle est mineure, je ne pouvais pas coucher avec elle. Et c’est là que j’ai gardé ces captures», ajoute Mouhamadou Moustapha Falilou Fall. Qui revient à la charge pour dire : «c’est elle qui me courait derrière tout le temps après notre rupture, parce que je n’étais plus amoureux d’elle, même si elle ressentait des sentiments à mon égard. De plus, elle était au courant que je fréquentais d’autres filles et c’est pour cela que nous avons rompu», a-t-il révélé.

La fille de 15 ans avoue : au début de la relation, je lui ai offert 1 million. J’étais amoureux de lui et c’est pour cela que je lui ai envoyé les photos»