Le gouvernement finlandais de centre-gauche dirigé par des femmes prévoit d’accorder aux nouveaux pères le même temps de congé payé que les nouvelles mères, doublant ainsi le congé de paternité, a annoncé mercredi.

Le congé de paternité payé sera étendu à près de sept mois, conformément au congé de maternité. Environ la moitié de ce congé peut être accordée à l’autre parent. Les femmes enceintes ont également droit à un mois de congé de maternité avant la date de naissance prévue.

La coalition finlandaise de cinq partis, tous dirigés par des femmes dont quatre ont moins de 35 ans, a pris ses fonctions en décembre et a fait de l’égalité des sexes une priorité.

S’exprimant lors de la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos le mois dernier, le Premier ministre Sanna Marin a appelé les États et les entreprises à faire davantage pour garantir que les femmes soient traitées équitablement, affirmant que l’égalité des sexes “ne se fait pas d’elle-même”.

Un précédent gouvernement finlandais de centre-droit a tenté de réformer le congé parental en 2018, mais a finalement rejeté l’idée comme trop coûteuse. Pekonen a déclaré qu’une répartition plus équitable de la charge de travail domestique entre les parents s’est avérée réduire le risque de divorce.

“A plus long terme, cela améliore également l’égalité dans la vie professionnelle et dans les salaires en obligeant les pères à utiliser une plus grande proportion de congés parentaux qu’auparavant”, a-t-elle déclaré.

Avec Reuters News Agency