1- ÉVITEZ LES ESPACES OUVERTS.

S’il est peu courant que la foudre frappe sur une plage, il est plus fréquent qu’elle s’abatte sur des espaces ouverts comme les terrains de football ( le cas de sacré cœur)

– La foudre est particulièrement attirée par les arbres – sous lesquels il ne faut jamais s’abriter et par le métal –duquel il faut rester le plus éloigné possible.

– Ainsi, il convient de s’écarter de toute structure métallique (pylônes, poteaux, clôtures…) et de se débarrasser de toutes pièces conductrices, notamment si elles émergent au-dessus de la tête afin d’éviter l’électrocution par “tension de toucher“.

Les parapluies par exemple, doivent donc être abaissés ou déposés au sol.

2- DÉBRANCHEZ LES APPAREILS ÉLECTRIQUES.

– il faut éviter de téléphoner depuis un poste fixe (à l’extérieur, ne surtout pas se réfugier dans une cabine téléphonique).

– A l’inverse, l’utilisation d’un téléphone portable n’entrainerait pas d’accroissement du risque de foudroiement. Dès lors, il ne faut pas hésiter à utiliser son mobile pour appeler les secours en cas d’accident.

– il est vivement conseillé de débrancher son poste de télévision (qui pourrait imploser lors d’une forte surtension) et de s’en éloigner de quelques mètres.

– les mêmes précautions sont à prendre pour les ordinateurs et l’électroménager resté allumé.

– Enfin, il ne faut prendre ni bain ni douche, l’eau étant conductrice d’électricité.

3- SORTEZ DE L’EAU.

– Sur la plage, il ne faut pas non plus aller se baigner pour se mettre à l’abri de la pluie. En pleine mer, la meilleure précaution, si le temps le permet, est de rejoindre d’urgence la rive. Dans le cas contraire, on conseille aux personnes à bord de se réfugier à l’intérieur de la coque.

4- DISPERSEZ-VOUS.

Par ailleurs, les personnes en groupe sont d’autant plus susceptibles d’être touchées par la foudre. Pour éviter un “éclair latéral“ (un foudroiement qui se propagerait d’une personne à l’autre), on conseille de s’écarter d’au moins trois mètres de son voisin.

5- FAITES-VOUS PETITS…

– En effet, la foudre est attirée par tout ce qui se trouve en hauteur. En montagne, il est alors recommandé de quitter rapidement les crêtes pour aller se réfugier sous le plus haut ressaut des alentours. Faites la même chose si vous êtes adeptes des randonnées.

6- RESTEZ IMMOBILE

– il est dangereux de rester debout. S’il n’y a aucun abri à proximité, la meilleure position à adopter est celle du foetus, qui consiste à rester couché, les jambes repliées sur soi.

– L’idéal est de s’allonger sur une pièce en matière isolante telle le plastique.

– Il est également recommandé de ne pas courir afin d’éviter la “tension de pas“.

Dr. Boubacar Signaté