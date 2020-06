Le 18 mai dernier – quelques mois après le sacre de la ventriloque Le Cas Pucine lors de la 14e saison de “La France a un incroyable talent” – Hélène Ségara, Sugar Sammy, Eric Antoine, Marianne James et David Ginola ont fait leur retour sur M6 pour une version confinée de l’émission. En effet, ils ont pu revivre avec les téléspectateurs les meilleurs moments du programme, toutes saisons confondues.

Si Hélène Ségara a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour sa coiffure, cette dernière a récemmment confié ce que l’émission lui a apporté dans sa carrière. “Elle m’a redonné une image. À l’époque, on ne parlait que de mes problèmes de santé. Grâce à ce programme, on a redécouvert que j’avais beaucoup d’humour, que j’étais pétillante”, a-t-elle confié à Télé Câble Sat.

“On n’a pas hésité à se rentrer dans le lard !”

Ce mardi 23 juin, M6 dévoile “La bataille du jury”, un spin-off de “La France a un incroyable talent” dans lequel d’anciens candidats de l’émission vont s’affronter. Le jury va lui aussi se livrer à un duel sans merci. En effet, chaque juré a une équipe de cinq candidats choisis parmi les candidats des 14 saisons précédentes et un candidat mystère que personne ne connaît. “Soit au total 24 candidats. Il faut souligner qu’ils reviennent tous avec des numéros inédits, créés spécialement pour le concours”, a précisé Marianne James dans un entretien à Télé 7 Jours.

Et de poursuivre : “Les candidats s’affrontent dans des duels à l’issue desquels ils seront jugés par les deux jurés non impliqués, pour une voix chacun, et le public, pour une voix. En finale, les douze gagnants de la première manche s’affronteront lors de six nouveaux duels, tirés au sort. Un dernier vote désignera lequel, parmi ces six super finalistes, sera sacré grand vainqueur de cette première édition”. De nouvelles règles qui ont instauré un climat un peu plus électrique entre les membres du jury, comme l’a confié Marianne James dans la suite de l’interview. “Nous sommes mis à contribution. Nous devons défendre bec et ongles nos poulains en faisant assaut d’éloquence, de mauvaise foi et de perfidie… Et, dans le genre, mes camarades et moi-même ne sommes pas des novices ! On n’a pas hésité à se rentrer dans le lard ! Ce sera un show dans le show”.

Par Clara P