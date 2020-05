La décision du comité exécutif de la FSF de reprendre le championnat en novembre est très contestée actuellement. Certains présidents de clubs comme Mady Touré, de Génération Foot, rejette la formule édictée avec des play offs et play down.

Au micro de Iradio, le président de la fédération sénégalaise de football qui a présidé la réunion a réagit sur la polémique. Augustin Senghor d’expliquer la procédure qui a mené à cette prise de décision du comité exécutif. « Les consultations qui devaient être faites ont été faites. Nous ne pouvons pas, surtout dans un contexte de coronavirus et de décisions qui interdisent la circulation et les rassemblements, consulter l’ensemble des 300 clubs. Nous somme passés par les ligues régionales et les instances intermédiaires pour prendre les avis des uns et des autres. Nous avons même du violé le délai accordé par la CAF qui souhaitait que nous rendions notre position au plus tard le 5 mai, nous avons entendu le 13 mai pour nous réunir. en essayant d’emmagasiner le maximum d’informations et de positions ».

Malgré ces concertations, les décisions de la FSF ne sont pas appréciées. D’ailleurs, une pétition serait en cours. N’empêche, l’instance va aller jusqu’au bout de sa volonté.« Après nous avons pris une décision, elle est applicable. Avant même je pense de faire des réclamations de certains clubs parce que je pense que ceux ne sont pas la majorité, ont cru devoir protester par bras de fer d’autres par écrits mais ils auraient du attendre déjà la notification officielle via les ligues régionales parce que nous avons des règles, nous avons des procédures de notification avant de faire des recours » déplore Mr Senghor.

Les décisions seront appliquées assure t’il, sinon des sanctions sont prévues. « Tout club qui décidera de ne pas jouer les play offs, sera déclaré non activité, il sera relégué et aussi perdra tous ses joueurs professionnels. Parce que quand on est en non activité, les joueurs seront libres et pourront rejoindre le club de leurs choix. Les appuis aussi seront donnés qu’aux clubs qui ont décidé de participer aux play offs » déclare le patron du football sénégalais.

wiwsport.com

wiwsport

L’article La FSF hausse le ton: « Tout club qui décidera de ne pas jouer les play offs, sera déclaré non-activité, il sera relégué » est apparu en premier sur Snap221.info.