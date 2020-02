Séparés depuis 2018, Paul et Peter Okoye poursuivent désormais leur carrière en Solo. Lors d’une interview avec NBC Television, Paul Okoye qui se fait appeler Rudeboy a déclaré qu’il sera très difficile voire impossible pour lui de se remettre avec son frère Peter Okoye, qui porte désormais le nom Mr. P

PUBLICITÉ

Il a noté que si cela devait arriver, ce serait plus tard. « Je ne pense pas que cela arrivera. Pour être honnête avec vous, je ne le pense pas. Même si cela doit arriver, ce sera plus tard. J’ai fait des erreurs dans ma vie que je ne veux pas regretter à nouveau. Alors quand je dis plus tard, ça pourrait être cinq ans et même plus. Pour ceux qui pensent que cela arrivera très bientôt, je dirais non. »