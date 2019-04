GALSEN221 – C’est officiel, la guerre est déclarée dans la famille Seck. Et pour cause, Bambaly a accusé Mandiaye de plagiat. Avec des preuves à l’appui, pour accompagner ses dires. Comme le montrent ces quelques captures de son statut où le chanteur Bambaly Seck dénonce un plagiat publié par Tek Khel qui parle de la chanson “Dont Let me down”.

GALSEN221TV