Pourquoi cette campagne de dénigrement

Mouhamadou Makhtar Cissé est un homme d’État qui applique le mieux la vision et la politique du président Macky Sall. Un homme imbu de principe et de vertu qui incarne les valeurs sacrés d’un Walo walo.

Depuis quelques semaines voire des mois l’actuel ministre du pétrole et des énergies, MMC fait l’objet d’une vaste campagne médiatique de dénigrement sur fond de grave cabale, avec la complicité de l’actuel DG de la senelec soutenu par de gros bonnets pour liquider le ministre du pétrole.

Parlons d’abord du faux scandale qui est le contrat d’Akilee et senelec. Il faut rappeler que la direction générale ne peut rien engager dans sa politique sans l’autorisation préalable du conseil d’administration de la senelec dont siégeait Pape MADEMBA Biteye. L’actuel DG de la senelec était lui-même présent au conseil d’administration qui a validé la création d’Akilee et la signature du contrat.

Maintenant la question qui se pose est de savoir que s’est passé pour qu’un contrat qui avait été jugé bénéfique pour Senelec peut-il se transformer excellent pour Akilee.

La question est plus profonde, en vérité, Pape MADEMBA Biteye reproche à Akilee de ne pas respecter le code des marchés publics et par la même occasion il a remué ciel et terre pour le dossier israélien avec la complicité de son ami le DG de la DCMP pour obtenir un avis de non objection autorisant la signature en entente directe. Soit un marché de gré à gré avec une société étrangère dans laquelle Senelec n’a pas d’intérêt surtout en cette période de Covid19.

Aujourd’hui la vérité en est que le ministre du pétrole et des énergies, MMC perturbe le sommeil de certains cercles.

Le seul défaut de Mouhamadou Makhtar Cissé c’est de réussir là où beaucoup ont échoué. Il est le seul à avoir fait des résultats tangibles constatés et visibles.

De la douane jusqu’à la Senelec, il a toujours prôné et fait une gestion sobre et vertueuse. Ce qui a valu aujourd’hui la senelec une stabilité sur tous les niveaux et l’électricité ne ment pas.

Mouhamadou Makhtar Cissé jouit pleinement de la confiance du président ce qui lui a valu des félicitations de ce dernier devant tout le monde. C’est un homme loyal et fidèle à l’endroit du président de la république. C’est pourquoi depuis lors des jaloux des sournois et des aigris encagoulés et soutenus par les deux MADEMBA a savoir Pape MADEMBA Biteye et MADEMBA Sock tentent de salir sa gestion et sa personne. On peut citer entre autres Samuel coupelec Sarr l’ancien ministre de l’énergie qui d’ailleurs est au cœur d’un scandale avec une pluie de milliards dont nous reviendrons prochainement.

On ne peut arrêter la mer avec ses bras. A ces comploteurs de leur rappeler cette formule << Quand la nuit, il fait noir très noir. Sur une pierre noire, y’a une fourmis noire, mais y’a quelqu’un qui voit. Et c’est celui là qui compte >>

A ces termes nous interpellons le président Macky Sall de siffler la fin de la récréation parce que Mouhamadou Makhtar Cissé est un homme intègre et travailleur qui doit encore faire des résultats dans le domaine du pétrole et du gaz.

Abdoulaye Diagne de la jeunesse républicaine et estudiantine du département de Dagana.

Xibaaru

L’article La jeunesse républicaine de Dagana vole au secours de MMC ! est apparu en premier sur Snap221.info.