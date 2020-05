Non l’ostéopathie ne se limite pas au mal de dos ! Cette discipline peut aussi prendre en charge bien des problèmes de santé chronique comme la constipation. Zoom sur une journée anti-constipation avec Astrid Béguin, ostéopathe et auteure de Ma bible des secrets d’ostéopathe.

« La prise en charge de la constipation par l’ostéopathie reste encore peu connue du public. Pourtant, une seule séance de travail viscéral, pour décontracter l’intestin, le côlon et toutes les zones qui les entourent, permet en général de relancer le transit » explique Astrid Béguin, auteure de Ma bible des secrets d’ostéopathe (éd. Leduc. S). L’ostéopathe préconise parfois une deuxième séance pour voir si les résultats se maintiennent ou pour rechercher plus précisément la cause de cette constipation : de grosses douleurs de dos, un mauvais appui au sol, un niveau de stress peuvent en effet être à l’origine du problème.

Sur le même sujet

Les secrets anti-constipation d’une ostéopathe

Les secrets anti-constipation d’une ostéopathe

Pour éviter que la constipation ne devienne chronique, elle dispense aussi ses conseils pour relancer le transit en douceur.

Non aux plantes laxatives

Il faut éviter les plantes laxatives comme l’aloès, le séné, la rhubarbe ou la bourdaine. Seule spécialité de phytothérapie pouvant être utilisée quotidiennement sans risque, en complément des conseils d’Astrid Béguin : le psyllium (également appelé ispaghul). Au contact de l’eau, ses graines forment dans l’estomac un gel qui augmente le volume du bol alimentaire et facilite son expulsion. C’est ce qu’on appelle un laxatif « de lest » qui modifie la consistance des selles en présence de l’eau. A essayer quand on souffre d’un intestin irritable et qu’on supporte mal les fibres alimentaires. Le psyllium se trouve en pharmacie et dans les magasins de diététique, sous forme de graines ou en gélules. À raison de 20 g le soir, en buvant beaucoup d’eau.

A lire aussi :

Les aliments à éviter si on ne veut pas être constipée Infographie : tous les bienfaits des fibres Infographie : les solutions anti-constipation Constipation : les bons laxatifs naturels et ceux à éviter

Sommaire

La journée anti-constipation d’une ostéopathe

Introduction Au réveil : on active le transit Au déjeuner : on se fait une tisane anti-constipation Au coucher : un automassage aux huiles essentielles

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article La journée anti-constipation d’une ostéopathe est apparu en premier sur Snap221.info.