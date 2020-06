La suite après cette publicité

Le feuilleton Sergej Milinković-Savić (25 ans) prend doucement de l’ampleur au PSG. Après le dossier Mauro Icardi qui s’est bouclé ce week-end, Leonardo a fait du milieu de terrain de la Lazio l’une de ses priorités pour ce mercato, comme nous vous le révélions il y a quelques semaines . Autrefois estimé à environ 100 M€, le Serbe pourrait partir pour une somme légèrement inférieure après la crise sanitaire et économique. Le PSG voudrait même faire un package avec Adam Marusic, le latéral droit des Biancocelesti.

Pour enrôler les deux joueurs, on parle d’un chèque de 80 M€, une somme plutôt abordable pour le PSG même si l’enveloppe mercato du champion de France est encore méconnue. L’autre chance du club francilien, c’est que la Lazio est vendeuse pour ses deux joueurs. Nous vous expliquions il y a peu que le président Claudio Lotito ne retiendrait pas le milieu et le latéral lors du prochain mercato. Une information qu’Igli Tare, le directeur sportif du club italien confirme à demi-mot dans un entretien à Sky Italia.

La Lazio ne retiendra pas Milinkovic-Savic

«Milinkovic-Savic, sa relation avec la ville et la Lazio ne mourra jamais parce que c’est un lien très fort, qui s’est développé au fil des années. D’autre part, la situation, les souhaits, tout ce qui doit être vu nous avons parlé ensemble. Chaque situation sera évaluée au bon moment sans aucune pression mais surtout pour le bien des deux côtés. S’il y a une possibilité qui satisfera le club et le joueur, elle sera prise en considération. Si elle n’arrive pas, il sera content et nous, nous serons très heureux qu’il reste.» Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2024, bénéficie donc d’une porte de sortie.

Il faudrait encore trouver un terrain d’entente avec la Lazio mais à l’évocation du chiffre de 100 M€ autrefois exigé, le DS albanais préfère botter en toucher comme pour mieux conserver le mystère et tenter d’obtenir le meilleur prix. «Je ne suis pas bon pour les chiffres, je ne comprends pas ces choses-là. Une chose est sûre, c’est que c’est un joueur de premier ordre», envoie-t-il histoire de faire grimper les enchères, estimant au passage que la valeur des meilleurs joueurs ne baissera pas. C’est ce qui s’appelle faire une annonce à d’éventuels courtisans. Le PSG est prévenu.