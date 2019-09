Sadio Mané était en colère contre son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, samedi, mais la légende des Gunners, Ian Wright rappelle que ce n’était pas la première fois que la star sénégalaise était en colère contre l’Égyptien, a appris Wiwsport via Express.

Mané était clairement furieux quand il a été remplacé dans la victoire 3-0 de la Premier League contre contre Burnley. L’attaquant des Lions estimait que Salah aurait dû lui passer deux fois plutôt que de tenter sa chance. Mais le joueur légendaire d’Arsenal, Ian Wright a rappelé des images de la saison dernière où Salah n’a pas voulu faire la passe à Mané, alors qu’il était dans une meilleure position.

Les vidéos des matchs contre Tottenham et Huddersfield ont été diffusées lors du Match of the Day 2. Wright a déclaré que Mané avait raison de se fâcher. « Tout d’abord, je me souviens de Brighty [Mark Bright] au [Crystal] Palace, il me disait: « Si vous avez une occasion de marquer et que je suis dans une meilleure position, vous devez au moins frapper au but, vous devez marquer, sinon donnez-la-moi parce que je vais certainement marquer », a déclaré Wright. « Je pense que quand tu vois à quel point Mané était fâché, il était bouillonnant. Je pense que c’est quelque chose qui remonte, ce n’est pas quelque chose qui date de ce début de saison, ça remonte, vous pouvez voir à quel point il est en colère », justifie Ian Wright.

Après avoir montré les deux vidéos des occasions similaires de la saison dernière contre Tottenham et contre Huddersfield, considère qu’avec de tels manquements, qui pénalisent l’équipe, Sadio Mané avait des raisons de se mettre en colère contre Salah.

