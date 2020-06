La légende panaméenne de la boxe Roberto Duran, champion du monde dans quatre catégories de poids différentes et dont les duels avec Sugar Ray Leonard sont restés mémorables, a contracté le Covid-19 et a été hospitalisé jeudi, a indiqué son fils Robin.

L’ancien champion du monde, qui a récemment célébré son 69e anniversaire, est l’une des icônes les plus aimées du sport. Il s’est imposé comme l’un des quatre rois de la boxe aux côtés de Marvin Hagler, Thomas Hearns et Sugar Ray Leonard à l’âge d’or des années 1980 et Années 90.

La nouvelle du test positif de Duran survient un jour où sa patrie, le Panama, a établi un nouveau record de cas quotidiens de Covid-19.

Son fils, Robin Duran, a confirmé que le légendaire boxeur avait contracté le virus dans un post sur Instagram, mais a déclaré que ses symptômes n’étaient pas graves pour le moment.

“Les résultats des tests viennent d’arriver pour mon père, et ils confirment qu’il est positif au Covid-19”, écrit-il.

“Dieu merci, pour le moment, il n’a pas de symptômes au-delà du rhume. Il n’est pas en soins intensifs ni sous respirateur, juste sous observation. »

“Nous vous transmettrons plus d’informations au fil des jours.”

Duran a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution en raison d’un dysfonctionnement de l’un de ses poumons suite à un accident de voiture en Argentine en 2001.

Les médecins ont effectué une opération vitale sur Duran avant que le grand panaméen ne décide de fermer le rideau sur sa carrière emblématique qui s’est étendue sur trois décennies.



Duran, surnommé «Hands of Stone», est largement considéré comme l’un des meilleurs boxeurs légers de tous les temps et a remporté des titres mondiaux dans quatre catégories de poids différentes.

Sa plus belle nuit est venue quand il a vaincu son rival Ray Leonard en 1980 pour remporter le bracelet poids welter WBC, mais il est surtout connu pour sa revanche qui est entrée dans les livres d’histoire comme le combat «No Mas».

