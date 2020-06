La suite après cette publicité

Le football français n’a pas pu sauver la face durant ces derniers mois, englué dans une cacophonie permanente entre ses différents acteurs. Il tente par contre de sauver son économie. La Ligue de football professionnel avait par exemple contracté un prêt de 224,5 M€ pour aider les clubs à digérer la crise née de l’épidémie de coronavirus. La bataille pour récupérer quelques précieux deniers a aussi concerné les diffuseurs, qui ne souhaitaient pas payer les sommes dues en raison de l’arrêt total du football.

Dans ce même but, la LFP a décidé une mesure exceptionnelle lors de son Conseil d’administration réuni ce vendredi 5 juin. Comme pressenti, l’ouverture d’un mercato franco-français précoce a été validé. « Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes », peut-on lire dans le communiqué de l’instance française.

Dès lundi prochain donc, les clubs français pourront officialiser des transferts entre eux, et surtout les comptabiliser dans les comptes. Cela permettra, à ceux qui parviennent à boucler des affaires, d’amoindrir les pertes et de présenter un bilan financier moins catastrophique. Pour le mercato classique, il faudra donc attendre encore un peu, notamment pour savoir si, avec la probable tenue de la fin des Coupes d’Europe en août, le marché des transferts international sera prolongé au-delà du 1er septembre.