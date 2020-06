Amiens et le Toulouse FC ont réussi à obtenir raison auprès du Conseil d’Etat suite à la décision de la LFP de figer le classement et de reléguer les deux derniers. L’instance a laissé à la LFP la possibilité revoir sa copie et ainsi de mettre en place une Ligue 1 avec 22 équipes. Cependant, cela ne devrait pas être le cas. Déjà vendredi, le conseil d’administration de la Ligue s’est exprimé favorable à une Ligue 1 à 20 équipes. Lors de son assemblée générale ce mardi, la LFP va acter cette décision comme l’explique L’Equipe . La future convention sur la période 2020/2024 qui fait état d’une Ligue 1 à 20 équipes sera soumise à l’assemblée de la fédération vendredi.

Si Amiens et Toulouse sont opposés à cette décision, ce n’est pas le cas des autres clubs qui ne veulent pas partager les droits TV avec deux équipes supplémentaires, mais aussi alourdir le calendrier. Amiens a certes souligné que la suppression de la Coupe de la Ligue pouvait permettre la mise en place de quatre matches supplémentaires, mais n’a pas été écouté.