La liste des personnes rappelées à Dieu dans l’accident survenu sur la route de st Louis

Les routes continuent leur carnage. Et c’est triste et désolant. Ce mardi matin, neuf morts et onze blessés graves ont été recensés dans un grave accident survenu dans la région de Saint-Louis, dans la commune de Gandong.

«Un mini Bus est entré en collision avec un camion sur la Rn2. Les corps et les nombreux blessés sont évacués vers l’hôpital régional de Saint-Louis. Les pompiers ont pu sauver plusieurs blessés qui étaient coincés dans le mini bus», informe le correspondant de la Rfm sur place Naby Sylla.