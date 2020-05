Réunis par visioconférence le vendredi 22 mai 2020, les leaders des fédérations du Conseil français du culte Musulman ont produit un communiqué pour annoncer la fin du jeûne Musulman. ‘’La lune n’a été vue nulle part au monde vendredi’’

« En effet, les données astrologiques montrent que la nouvelle lune, du début de mois de chawal 1441 ne sera visible aujourd’hui nulle part dans le monde puisque la conjonction de la lune aura lieu ce 22 mai 2020 à 17h29 min, heure de Paris », a révélé le communiqué du Conseil français du culte musulman. A en croire les leaders des fédérations réunis au sein du Conseil du culte, les prévisions données par les astrologues dans ce mois, n’assurent pas l’apparition de la lune qui marque la fin du jeûne musulman.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : La lune observée à Bondoukou, le Ramadan 2020 débute demain

Désavouant ainsi, le Conseil supérieur des Imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) qui avait annoncé avoir aperçu la lune. « Le COSIM et le Conseil des Imams sunnites (CODIS) informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramandan 2020 a été observé ce soir. D’abord à Yopougon Bonikro, ensuite le croissant lunaire a été également observé à Tortiya, le même croissant a été observé à Abobo N’dotré et enfin le croissant lunaire a été également observé à Attécoubé », a déclaré l’Imam Sékou Sylla, porte-parole du COSIM. Par conséquent, « la fête de Ramadan en Côte d’Ivoire sera célébrée incha Allah le samedi 23 mai 2020 ». Cette fête marque la fin du mois de jeûne du Ramadan qui a débuté en Côte d’Ivoire le 24 avril 2020. Ce mois aura duré 29 jours en Côte d’Ivoire.

Le Conseil français du culte musulman désavoue le Cosim

Notons qu’en Arabie Saoudite, en Turquie, au Japon, en Malaisie, en Indonésie, le ramadan se poursuit. L’Aïd el-Fitr aura lieu dimanche 24 mai 2020. Particulièrement marquée par la prière appelé encore l’Aïd, la fête du Ramadan sera l’occasion pour les fidèles musulmans de communier les uns avec les autres.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Surtout avec les plus démunies à travers l’aumône appelé Zakat Al Fitr qui est versée à cette occasion. Cette aumône peut être pécuniaire ou composée d’aliments selon les textes islamiques. La nuit du Destin ou nuit du Qadr, l’un des temps forts de ce mois de jeûne du ramadan au cours de laquelle le Saint Coran a été révélé au prophète Muhammad a été célébrée officiellement dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 mai 2020 en Côte d’Ivoire.

Roxane Ouattara

<a href=”https://www.afriksoir.net/ramadan-2020-conseil-francais-du-culte-musulman-desavoue-cosim-lune-na-ete-vue-nulle-part-au-monde-vendredi/”Afriksoir

L’article « La lune vue nulle part au monde vendredi » : Le Conseil français du culte musulman fait mentir le Cosim sur le Ramadan 2020 est apparu en premier sur Snap221.info.