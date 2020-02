La demande de financement comprendra au moins 1 milliard de dollars pour le développement de vaccins, a déclaré un responsable.

La demande portera sur un montant forfaitaire pour permettre au ministère de la Santé et des Services sociaux “une flexibilité maximale”, a ajouté le responsable.

“L’administration Trump continue de prendre très au sérieux la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19”, a déclaré Rachel Semmel, porte-parole du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche.

“Aujourd’hui, l’Administration transmet au Congrès un plan de financement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour accélérer le développement des vaccins, soutenir les activités de préparation et de réaction et se procurer les équipements et les fournitures indispensables.”