Les responsables de la Maison Blanche devraient demander au Congrès un financement d’urgence cette semaine pour lutter contre le coronavirus au milieu des craintes croissantes d’une épidémie plus importante aux États-Unis, ont déclaré deux responsables familiers de la demande à venir.

Des aides gouvernementaux ont travaillé tout au long du week-end sur la demande supplémentaire, qui n’est toujours pas définitive mais pourrait être envoyée à Capitol Hill dès lundi, selon une personne familière avec les plans.

Selon cette source, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a ébouriffé les plumes tout au long du processus en demandant des sommes d’argent “qui ont été considérées comme largement hors de proportion”. La source a indiqué que le HHS avait déjà de l’argent qui pourrait être utilisé pour des problèmes de coronavirus, mais a affirmé qu’Azar “avait fait pression pour que cela surcompense” les décisions de gestion concernant le confinement des coronavirus que la source a critiqué.

Les États-Unis comptent maintenant 36 cas confirmés de coronavirus. Quatorze Américains testés positifs pour la maladie sont revenus aux États-Unis cette semaine après avoir passé des semaines isolées sur le navire de croisière de luxe Diamond Princess amarré au Japon.

Un porte-parole de HHS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

PUBLICITÉ

La demande de financement supplémentaire a été signalée pour la première fois par Politico.

Les discussions sur le financement surviennent alors que l’administration Trump s’est débattue avec la manière de faire face à la maladie à propagation rapide, y compris ce qu’il faut faire avec les Américains à bord de ce navire de croisière qui ont été rapatriés aux États-Unis pour continuer la quarantaine.

Le président Donald Trump a minimisé les inquiétudes concernant la contagion dimanche alors qu’il quittait la Maison Blanche pour l’Inde, affirmant que son administration avait le virus “très sous contrôle dans ce pays”.

“C’est une grande situation qui se passe dans le monde entier, et je peux dire qu’aux États-Unis, nous avons pratiquement fermé nos portes dans certains domaines et dans certains domaines et perdu certaines zones”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Nous avons les plus grands médecins du monde, nous les contrôlons, nous avons accepté quelques personnes – un très petit nombre de personnes, elles sont très bien confinées, et elles devraient s’améliorer assez rapidement. Très intéressant, nous n’ont pas de morts. “