La maman de Khalifa Sall pleure son fils : “Dites à Macky”

La mère de khalifa Ababacar Sall est montée au créneau pour demander la libération de son fils. “Je veux voir mon fils. Ça fait deux ans et deux mois que je ne l’ai plus revu.

Récemment, il a perdu son oncle et son frère. Là, je suis seule, désespérée, malade et abandonnée à moi-même . Je ne mange plus”, a-t-elle dit. Avant d’ajouter : “je ne vis plus correctement. Je marche avec des béquilles. Je suis malade. Dites à Macky que je ne lui en veux pas. Mon seul souci, c’est de voir mon fils libre. Je ne peux plus parler, car je suis en larmes. Que Macky m’aide. Je suis vraiment fatiguée, désespérée”