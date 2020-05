Plutôt discret ces dernières années sur le plan médiatique, Samir Nasri est beaucoup plus loquace ces dernières semaines, et notamment depuis le confinement. Sur un live instagram organisé par Walid Acherchour , l’ancien international tricolore a balayé sa riche carrière et révélé quelques croustillantes indiscrétions sur le Barça, l’OM, Arsène Wenger ou Jorge Sampaoli. Mais comme souvent, les débats ont dévié sur l’Équipe de France et sa relation houleuse avec l’actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

L’occasion pour l’ancien Marseillais de procéder à une sérieuse mise au point, non pas pour tacler le champion du Monde 98 et 2018 mais plus pour clore définitivement le sujet. «A chaque fois que je parle sur l’Equipe de France, on croit que je critique. Je n’ai rien contre lui, rien du tout. Je respecte le joueur, l’entraîneur. J’ai le droit de ne pas aimer sa façon de jouer. Personnellement, je pense qu’avec le talent et les joueurs qu’il y a, l’équipe de France devrait mieux jouer. Ce n’est pas une critique envers lui. Je m’en fous. Il n’a pas voulu me prendre pour la Coupe du monde en 2014, j’ai décidé de prendre ma retraite internationale. Au moins, je suis parti avec ma dignité, plutôt que de faire le mec qui force. Ils ont été champions du monde en 2018, je suis très content pour eux, pour certains joueurs que j’ai côtoyés avec les Steven (N’Zonzi), les Paul Pogba etc. Je ne suis pas envieux, ni jaloux. Il ne faut pas l’être parce que sinon le karma ce n’est pas bon. Il a gagné partout où il est passé, il faut respecter ça. Je m’identifie plus à un entraîneur comme Blanc, Guardiola, Sampaoli, Bielsa, Wenger, plutôt qu’à quelqu’un de pragmatique comme Didier Deschamps.» Voilà qui est dit.